Temporali, resta allerta gialla in tutto il Piemonte

Resta ancora l'allerta gialla in Piemonte per l'ondata di maltempo che dovrebbe esaurirsi solo dopo la prossima notte. L'Arpa prevede ancora "temporali sparsi sulla regione, di intensità moderata o forte, con picchi anche molto forti, associati a raffiche di vento e fulminazioni sulle zone orientali e meridionali".

Si è alzato il livello dei corsi d'acqua del reticolo secondario e principale nell'intera regione. Gli incrementi più significativi - rivela Arpa - nei corsi d'acqua minori del bacino del Tanaro, del Toce e del Sesia, in particolare per il Borbore a San Damiano, il Santino a San Bernardino (Vco) e il Sessera a Pray (Biella)- Nel torinese Arpa segnala il "repentino e temporaneo innalzamento del livello idrometrico della Dora Riparia, in conseguenza delle forti piogge".

Tutti i corsi d'acqua dovrebbero restare generalmente al di sotto del livello di guardia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA