Piogge torrenziali nel Vercellese, neve al Sestriere

L'ondata di maltempo che sta interessando il Piemonte ha portato la neve al Sestriere, fra l'Alta Valle di Susa e la Val Chisone, ad oltre 2.000 metri di quota.

Le webcam live - in particolare quella di Sises - restituiscono le immagini di una località imbiancata dai fiocchi.

E' nel Vercellese il record di pioggia caduto nelle ultime 24 ore: a Sabbia il pluviometro della stazione meteo di Arpa ha registrato 213,9 millimetri: al secondo posto la località Mottac, in Val Grande (Vco), con 186,2 millimetri. Relativamente alle 12 ore Arpa segnala 109 mm a Camparient (Biella), 104 a Varallo Sesia (Vercelli), 102 a Brandizzo (Torino), 100.8 a Villanova Solero (Cuneo). Nell'Alessandrino, non lontano dalla cella temporalesca che ha allagato Genova, 101.8 mm a Fraconalto e 99.7 ad Arquata Scrivia. Neve in montagna: sui settori occidentali e settentrionali circa 5 cm sopra i 2500 metri sulle Alpi Cozie Nord e Graie di confine e sopra i 2900-3000m sulle Alpi Pennine e Lepontine. La quota neve è in calo soprattutto su alta Val Chisone e alta Val Susa dove ha raggiunto i 2000 metri imbiancando Sestriere.



