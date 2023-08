Maltempo in Piemonte, frana nell'Alessandrino

Una frana di piccola entità ha interessato nell'Alessandrino, in occasione dell'ondata di maltempo, la strada provinciale 140 tra Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure. Si tratta di circa 50 quintali di pietrisco proveniente da un canale vicino alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Novi Ligure. Una corsia è stata riaperta.

Nell'Alessandrino sono parzialmente senza energia elettrica i comuni di Tagliolo Monferrato, nell'Ovadese, e Villanova Monferrato, nel Casalese. A Carrosio, in Alta Val Lemme, si è verificato un guasto all'impianto di acqua potabile. Ad Arquata Scrivia un albero è caduto su un palo della luce.

Nella notte si sono avuti ritardi e cancellazioni di treni regionali sulla direttrice Torino-Genova via Arquata: un temporale sulla Liguria ha disconnesso gli impianti di Novi Ligure con guasti ai sistemi di distanziamento automatici dovuti alle scariche atmosferiche. Tre i convogli rimasti fermi nelle stazioni di Arquata e Serravalle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA