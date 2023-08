Maltempo, auto intrappolate nella neve al colle dell'Agnello

Auto intrappolate nella neve caduta copiosamente al Colle dell'Agnello, nel Cuneese, uno dei valichi stradali tra Italia e Francia. E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Saluzzo (Cuneo) e dei Carabinieri e di un mezzo spazzaneve per liberare i veicoli bloccati e accompagnare automobilisti e passeggeri a valle. Stanno tutti bene.

Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito il Piemonte ha provocato la chiusura di diverse strade lungo l'arco alpino cuneese. In montagna è tornata la neve oltre i 2500 metri. Le autorità francesi hanno disposto la temporanea chiusura della RD900, prosecuzione della Statale 21 del Colle della Maddalena, in valle Stura, a causa di frane e smottamenti località Val d'Oronaye St Paul sur Ubaye. Si tratta del principale collegamento tra Cuneese e Francia, considerata la chiusura del tunnel di Tenda.



