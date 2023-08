Job Film Days, Mereghetti e Cremaschi presidenti di giuria

A presiedere la giuria del premio cinematografico 'Lavoro 2023' Jfd - Inail Piemonte, il concorso internazionale lungometraggi dedicato al cinema documentario e di finzione, sarà Paolo Mereghetti. È una delle prime anticipazioni sul prossimo Job Film Days, il festival dedicato alle tematiche del lavoro e dei diritti, atteso a Torino dal 3 all'8 ottobre per la quarta edizione. Sarà invece la regista e sceneggiatrice Chiara Cremaschi a presiedere la giuria del premio 'Job for the Future' Jfd - Camera di Commercio di Torino, riservato ai cortometraggi realizzati nell'Unione Europea da registi Under 40.

La consueta sezione su un Paese o un'area del mondo sarà dedicata all'Africa subsahariana con quattro film che mettono in primo piano storie individuali e collettive, rendendo possibile una conoscenza delle condizioni lavorative dei rispettivi territori.

Per l'edizione 2023 i partner saranno 60, quindi 13 in più della scorsa edizione. Nella nuova sede di via Sant'Anselmo 26/D, inaugurata lo scorso maggio, la Galleria Caracol, realtà che a Torino sta lavorando moltissimo sulle illustrazioni, ospiterà le opere di Gianluca Costantini, mostra curata da Leonardo Guardigli. L'inaugurazione avverrà il 27 settembre alle ore 18, alla presenza dell'artista, che presenterà al pubblico una ventina di lavori tra cui anche l'immagine guida di Job Film Days.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA