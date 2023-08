Maltempo, in Piemonte ancora allerta gialla

"Resta in vigore l'allerta gialla oggi su tutto il Piemonte e arancione domani sulle pianure e sui bacini di Belbo, Bormida e Orba dopo le piogge che nella giornata di ieri hanno fatto registrare alcuni danni anche in Valle Argentera, dove è in corso la rimozione di detriti franosi con la pulizia delle strade". E' quanto comunica la Presidenza della Regione.

"Ieri - è il testo di una nota - i temporali hanno colpito anche le aree del Pinerolese e dell'Alta Valsusa, oltre a Novarese, Astigiano e Vercellese.

Le previsioni dell'Arpa indicano piogge ancora per 24/36 ore".

"L'attenzione resta massima - conclude il comunicato - e la Regione ricorda a tutti prudenza".



