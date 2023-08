Maltempo in Piemonte, domani allerta arancione

Sarà allerta arancione per rischio idrogeologico domani in alcune zone del Piemonte a causa dell'intensificarsi dei fenomeni piovosi. Lo comunica l'Arpa specificando che le aree interessate sono le pianure e i bacini di Bormida, Belbo e Orba con possibilità di allagamenti e movimenti franosi.

Nelle ultime 24 ore vi sono state precipitazioni su tutta la regione valori più intensi nel Verbano e nel Vercellese, dove sono la rete di monitoraggio ha registrato 143 mm a Cursolo (Vco) e 120 mm a Sabbia (Vercelli), di cui 110 mm nelle ultime 6 ore. Nel Monferrato le raffiche di vento che hanno accompagnato i temporali nella giornata di ieri hanno toccato, in base ai valori registrati dalla stazione di Casale Monferrato (Ale), i circa 100km/h.

I picchi di precipitazione più intensi nella giornata di domani sono attesi al confine con Lombardia e Svizzera e nella parte meridionale per lo sconfinamento dei temporali dalla Liguria; i fenomeni localmente più intensi proseguiranno nella notte, interessando anche il Cuneese e Torinese. Dal pomeriggio di domani le piogge andranno gradualmente ad attenuarsi, interessando comunque ancora tutta la regione con valori moderati.

Sulla base delle previsioni meteo sono attesi graduali innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua.



