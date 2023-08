Coro da Camera di Torino vince concorso Guido d'Arezzo

Il Coro da Camera di Torino si è aggiudicato il Gran premio Città di Arezzo 2023 del concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo. Tredici i cori, provenienti oltre che dall'Italia, da Spagna, Indonesia, Paesi Bassi, Filippine, Portogallo, Polonia, Inghilterra, Svezia e Irlanda, che si sono sfidati per la 71/a edizione della competizione, conclusasi ieri sera ad Arezzo e che quest'anno ha anche debuttato sui social "con quasi 20.000 utenti raggiunti e moltissimi accessi sul canale Youtube durante le dirette sul canale della Fondazione Guido d'Arezzo", spiegano gli organizzatori. La vittoria, aggiungono, è "una garanzia per l'accesso di diritto al Gran premio corale europeo 2024 che si terrà a Varna in Provenza (Francia) il prossimo luglio".

Il Coro da Camera di Torino si è classificato primo anche per il programmo obbligatorio, di musica sacra e per quello rinascimentale monografico (1450-1630); il coro irlandese New Dublin voices ha vinto il premio per il programma di musica profana e quello speciale per la miglior esecuzione musica contemporanea, lo spagnolo Madrid youth choir il 38/o Festival internazionale di canto popolare, il riconoscimento speciale 'Da Paul in memoria di Maria Teresa' e per l'impegno in tutte le categorie.



