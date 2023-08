Tromba d'aria a Casale, raffiche sfiorano i 100 kmh

E' il Monferrato Casalese la prima zona della provincia di Alessandria a fare i conti con l'ondata di maltempo che dovrebbe durare - stando alle previsioni - fino a lunedì. La centralina Arpa ha registrato in città raffiche di vento fino a 98,3 chilometri orari e 20,2 millimetri di pioggia caduta tra le 15 e le 16.

"Dieci minuti di tromba d'aria - spiegano al centralino della Polizia Municipale - sono bastati per provocare danni".

"Siamo operativi per monitorare l'emergenza - informa sui social il sindaco Federico Riboldi, postando la foto di una pianta caduta in viale Giolitti, nelle vicinanze dell'ospedale - Segnalateci le problematiche". La risposta dei casalesi non si è fatta attendere: sono stati indicanti tetti di garage scoperchiati, allagamenti, tegole e lamiere pericolanti, mancanza di corrente in alcune zone della città.

Danneggiato anche il portone del Pronto Soccorso del 'Santo Spirito', dove sarebbe caduta parte di un tetto. Segnalati disagi anche nei comuni del comprensorio casalese.



