Regione ricorda aiuto cinese nella pandemia, pergamena a Wenzhou

Nella sua missione in Cina l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha consegnato a Wenzhou una pergamena con un testo di ringraziamento per l'aiuto ricevuto durante la pandemia Covid.

"Al Popolo di Wenzhou, con profonda gratitudine per il concreto aiuto offerto al Piemonte nel momento di maggiore difficoltà dell'emergenza pandemia durante la primavera 2020. Piemonte e Cina insieme per il benessere e la salute dei popoli", è il testo.

La pergamena è stata consegnata al direttore dell'Ufficio Affari esteri di Wenzhou, Chen Jin, nella sede della Regione di Wenzhou. Alla cerimonia erano presenti anche alcuni componenti della giunta regionale di Wenzhou.

"Mantengo la promessa che avevo fatto tre anni fa a me stesso e agli amici cinesi di venire a ringraziare e stringere loro la mano non appena le condizioni lo avessero consentito. Il Piemonte - spiega Icardi - non può dimenticare l'estrema tempestività e generosità con cui il popolo di Wenzhou rispose al disperato appello della nostra Regione durante la pandemia" Dopo l'incontro istituzionale con il direttore dell'Ufficio Affari esteri di Wenzhou e i componenti della giunta regionale, l'assessore Icardi è stato ricevuto dai rappresentanti delle associazioni Nuova Generazione Italia-Cina, Wenzhounesi Uniti nel mondo e Giovani Wenzhounesi, oltre che delle fondazioni Zhi Ai di Zhejiang e Zhejiang Anfulisheng e del Governo di Wenzhou, tutti promotori della raccolta benefica a favore del Piemonte, alla quale avevano aderito numerosi semplici cittadini, tra cui spicca la benefattrice wenzhounese Lu.

Uno speciale riconoscimento è stato consegnato da Icardi al presidente dell'Associazione Nuova Generazione Italia-Cina, Chen Ming, "per la costante e affidabile collaborazione offerta al Piemonte nel comune percorso di conoscenza e crescita dei rispettivi Popoli".



