Frane in Valle Argentera, 198 le persone evacuate a Sauze

È di 198 il numero totale delle persone evacuate ieri dai Vigili del fuoco nella Valle Argentera, nel territorio di Sauze di Cesana, nel Torinese, dopo una serie di frane che hanno interessato una zona dove sono presenti diversi campeggi di turisti.

Per le operazioni sono intervenuti due elicotteri Drago, mentre continua la ricerca di altre persone nelle aree isolate e la messa in sicurezza del materiale franoso.

La zona era stata colpita giovedì da un fortissimo temporale - fino a 100 millimetri di pioggia in un'ora - che ha causato gli smottamenti.



