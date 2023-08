Paura ad Asti per un violento temporale questo pomeriggio. Decine i grossi rami caduti in strada e i pali abbattuti dalle forti raffiche di vento.

Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco del comando provinciale, anche per i numerosi allagamenti in città e in diverse zone della provincia. In alcune località si sono verificati anche blackout. Non si segnalano conseguenze per le persone, ma i danni sono notevoli.



