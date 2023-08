Tour in bici di Valle (Pd), 6 tappe per incontrare i piemontesi

Un tour in bicicletta di 500 chilometri toccando tutte le province del Piemonte, in 6 tappe.

E' l'iniziativa di Daniele Valle, vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte e consigliere regionale del Partito Democratico. Partenza domenica 27 agosto dai luoghi dell'eccidio di Vaccherezza, a Condove, in valle di Susa, ultima tappa il 3 settembre da Torino a Cuneo.

"Ho trascorso gli ultimi quattro anni a girare tutto il Piemonte, per incontrare cittadini ed amministratori, correndo dietro ai disastri e alle promesse non mantenute della Giunta Cirio. - dice Daniele Valle - Ho partecipato a eventi e iniziative, ho incontrato cittadine e cittadini, associazioni, imprese, ho visitato i tanti luoghi della Memoria dove è stata costruita la storia del nostro Paese". Ora il giro in bici con "l'obiettivo - spiega ancora Valle - di incontrare i piemontesi, fermarmi a parlare con loro, ascoltare i problemi ma soprattutto capire cosa possiamo fare insieme, quali prospettive future possiamo immaginare e costruire. E così poter anche apprezzare la straordinaria bellezza paesaggistica e culturale dei nostri territori".

Qualche anno fa Valle aveva percorso in bici la Via Francigena fino a Roma e la ciclovia Vento (da Torino a Venezia), "per sensibilizzare le amministrazioni sulla promozione delle due iniziative".

Nel prossimo tour attraverso il Piemonte saranno presenti nelle varie tappe o pedaleranno con Daniele Valle il consigliere regionale Diego Sarno e vari amministratori locali.



