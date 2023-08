Siccità, in 5 comuni dell'Acquese stato di emergenza

In attesa delle annunciate piogge nel fine settimana, l'Acquese si conferma la zona della provincia di Alessandria più in difficoltà sul fronte idrico.

Protezione Civile del centro zona sempre impegnata con i rifornimenti nei vari comuni. "A Bistagno - spiega il responsabile Lorenzo Torielli - abbiamo consegnato ai colleghi dell'Aib 200 sacche realizzate da 'Gestione Acque' di Tortona da distribuire alle cascine isolate". Servite anche località San Luca di Molare, Spigno Monferrato e Cremolino. "Qui - prosegue Torielli - domani dovremmo rifornire un allevamento di mucche che oggi potrebbe aver ultimato le scorte".

Intanto, è stato dichiarato in 5 comuni lo stato di emergenza. I sindaci di Prasco, Terzo, Castelletto d'Erro, Ponti e Frascaro - tutti nell'Acquese, l'ultimo al confine con la pianura alessandrina - hanno firmato le relative ordinanze.





