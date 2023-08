Le reliquie di papa Wojtila a Santuario Asti

Da domani e fino all'1 novembre il Santuario della beata Vergine del Portone di Asti accoglierà alcune reliquie di Papa Wojtyla in occasione del 30° anniversario della visita in città di Giovanni Paolo II il 25 e 26 settembre 1993. Il Pontefice visitò anche il Santuario, pregando davanti all'antica immagine della beata Vergine.

Le reliquie - una fascia talare, uno zucchetto e altre tratte dal corpo - saranno esposte una prima volta sabato 26 agosto dalle ore 16. Nel santuario sarà anche allestita una mostra, costituita da 20 grandi pannelli composti da foto e testi, per avvicinare i visitatori alla figura di Wojtila.



