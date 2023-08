E' morto all'ospedale di Alessandria il ventenne di Rivalta Bormida rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi in un incidente sulla provinciale a Nizza Monferrato (Asti).

Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, sarebbe avvenuto uno scontro con un'auto.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale.



