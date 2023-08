Hockey in line, Monleale rinuncia alla serie A

La squadra di hockey in line Sportleale, di Monleale (Alessandria), rinuncia al prossimo campionato di serie A. La società, dopo 14 stagioni consecutive nella massima Lega costellate da una finale di Campionato, 2 di Coppa Italia e una di Supercoppa, ha comunicato che non si iscriverà. "Il lato economico - viene spiegato - è stato determinante, ma la è stata ancor di più la mancanza della nostra 'casa' ". Dai primi giorni di dicembre 2020 la tensostruttura che ospitava il Palahockey giace ancora abbattuta da una forte nevicata e "promesse e manifesti di ricostruzione non sono state altro che parole al vento".

La Monleale Sportleale continuerà a lavorare per il pattinaggio artistico e il settore giovanile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA