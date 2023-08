Futuro, conferme e sicurezza: è il Palio di Asti 2023

Domenica 3 settembre tornerà la tradizionale corsa del Palio di Asti. L'evento è stato presentato stamani con una conferenza stampa a Palazzo Mazzola.

Quest'anno vi prenderanno parte venti fra Comuni, Borghi e Rioni. Il neo mossiere è Andrea Calamassi. A metà agosto sono iniziati i lavori in piazza Alfieri per la messa in sicurezza della pista.

"In un momento di grande ristrettezza - osserva il sindaco, Maurizio Rasero - abbiamo messo a disposizione 40mila euro in più che consentissero di realizzare uno steccato in ancor più sicurezza. Non siamo ancora a pieno regime rispetto al pre Covid, ma ci siamo vicini. Il Palio ha sicuramente meno problematiche, in questo senso, rispetto all'altra grande festa del nostro Settembre, ovvero il festival delle Sagre".

Il maestro del Palio di Asti è Lorenzo Livorsi, il più giovane nella storia, risultato vincitore del concorso indetto tra gli studenti. Livorsi ha realizzato i due drappi, uno per la corsa e uno per la Collegiata. "Questa - sottolinea l'assessore a turismo e manifestazioni, Riccardo Origlia - è l'edizione della conferma e del futuro. Volevamo continuare a correre in piazza Alfieri, affidando però la realizzazione dei drappi ai giovani".

Da giovedì 31 agosto a sabato 2 settembre si svolgeranno le tradizionali cene propiziatrici. Sabato 2 settembre si svolgerà il consueto corteo dei bambini, con oltre mille piccoli figuranti in costume. La domenica del Palio si aprirà con la benedizione di cavalli e fantini, l'esibizione degli sbandieratori dell'Asta e, a seguire, il corteo storico con oltre 1200 figuranti. Alle 16 inizierà la corsa. La finale è prevista poco dopo le 18. La giornata del 3 settembre sarà trasmessa in diretta da Grp a partire dalle 14 e dalla Rai a partire dalle 18. Alla conferenza stampa erano presenti anche l'assessore al Turismo e alle Manifestazioni, Riccardo Origlia, il Capitano del Palio, Gianbattista Filippone e la presidente del Collegio dei Rettori, Giorgia Mancone.



