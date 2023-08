Diesel euro 5, Mase lavora a soluzione per il Piemonte

"Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si sta lavorando per trovare una soluzione al divieto, previsto per il prossimo 15 settembre, di far circolare in Piemonte i veicoli diesel Euro5". Lo apprende l'ANSA da fonti del Mase che spiegano come il ministro Pichetto abbia "chiesto ai tecnici di poter avere sul tavolo, a inizio della prossima settimana, tutte le possibili strade da percorrere per fermare o rimandare questo provvedimento che finirebbe per creare enormi difficoltà a migliaia di professionisti, famiglie e imprese". Allo studio un intervento valido anche per altre città o Regioni o più provvedimenti ad hoc.



