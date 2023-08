Abitanti bloccano il fuoco nell'attesa dei Vigili del fuoco

In attesa dell'arrivo dei Vigili del fuoco, un gruppo di abitanti di Vignole Borbera (Alessandria) ha contenuto un incendio di sterpaglie che stava divampando lungo la strada provinciale 140. "Un 'fai da te' che ha impedito danni maggiori", commenta il sindaco Giuseppe Teti, sindaco di Vignole Borbera (Alessandria), orgoglioso dell'operato dei compaesani.

Con tubi utilizzati per innaffiare i giardini e secchielli riempiti dai pozzi, gli abitanti di Vignole hanno spento buona parte delle fiamme in un campo incolto, facilitando così il lavoro dei pompieri.



