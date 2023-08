Radicali, rimuovere scritta 'Tav=Mafie' da pendici Musinè

Rimuovere la scritta "Tav=Mafie" dalle pendici del monte Musiné, alle porte della Valle di Susa, è quanto chiede Igor Boni, presidente dei Radicali italiani. La dicitura, realizzata stendendo dei drappi bianchi sulla pietraia, è visibile a grande distanza. Boni è andato sul posto e ha girato un video in cui, oltre a definirla "falsa e infamante", sottolinea che è "illegale", dal momento che sorge su "un terreno pubblico".

L'esponente radicale annuncia l'invio di una istanza popolare al Comune di Almese.

"Al di là delle ipotesi concrete di violazione di legge che verificheremo - spiega in una nota - è evidente che il Comune, proprietario del terreno, debba provvedere a eliminare la scritta impedendo che venga riposizionata. Siamo stati sulla pietraia che la ospita; avremmo potuto noi stessi eliminarla o modificarla come avvenuto in passato. Ma la cosa più giusta da fare è semplicemente procedere secondo la legge. Un Comune è una istituzione pubblica che rappresenta tutti i cittadini".



