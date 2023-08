Juve: Pogba spera nell'esordio contro il Bologna

La preparazione della Juventus all'esordio casalingo contro il Bologna prosegue alla Continassa e Paul Pogba spera in una chance. Dopo la convocazione per la prima giornata a Udine, ora il francese punta al ritorno in campo nel debutto stagionale allo Stadium.

Allegri continua a valutarlo insieme allo staff medico, avrà a disposizione ancora due giorni per capire quale sia il percorso migliore per il 'Polpo', assente dallo scorso 14 maggio quando partì titolare contro la Cremonese e si fermò a metà primo tempo.

Pogba ha ricevuto anche la pre-convocazione da parte del ct Deschamps per gli impegni di settembre della Francia: un altro segnale di quanto il classe 1993 stia pian piano tornando alla normalità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA