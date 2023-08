Impennate e acrobazie sulla statale, Polstrada multa due giovani

Fermati dagli agenti del distaccamento di Acqui Terme della Polizia Stradale, due giovani motociclisti sono stati "pesantemente" multati per le impennate e le acrobazie su una sola ruota sulla statale 456 del Turchino.

"Compiere evoluzioni in strade aperte al traffico può costare carissimo anche per il pericolo di farsi molto male - ricorda il comandante provinciale della Polstrada, Franco Fabbri - Per questo, come Polizia Stradale abbiamo intensificato i controlli, utilizzando anche auto con colori di serie e personale in abiti civili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA