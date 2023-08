'Giaveno gialla', a inizio settembre il festival letterario

La Città di Giaveno ripropone, dopo il successo della prima edizione, il festival dedicato alla letteratura gialla, noir. mystery, crime. 'Giaveno gialla' si terrà dal 1° al 3 settembre, con la presenza di autori di fama nazionale. Prologo della rassegna la cena con delitto 'Il porcino assassino', giallo in un atto scritto dalle organizzatrici del festival, Elisa Bevilacqua e Mara Rosso, e portato in scena - nella sede del Gruppo alpini Giaveno-Valgioie, in via Caduti sul lavoro, - dalla compagnia teatrale 'Ij Camolà, con adattamento teatrale e regia di Francesco Lussiana ed Enzo Ajello.

Nel programma del 2 settembre, nella Sala consiglio 'Luigi Cugno', dopo gli incontri del mattino, nel pomeriggio 'B come ... Brivido' con le autrici Alice Basso e Paola Barbato; alle 20.45 in piazza Mautino la premiazione del concorso letterario 'Giallo Giaveno' al quale hanno partecipato 71 autori da Italia, presidente di giuria lo scrittore romano Francois Morlupi, ideatore del commissario Ansaldi e della squadra 'I cinque di Monteverde'.

Domenica 3 settembre, in sala 'Cugno', due appuntamenti: il primo, alle 16, con Paolo Roversi, esponente del cosiddetto noir metropolitano; alle 18 con Pierluigi Pulixi, allievo di Massimo Carlotto.

"Ancora grandi ospiti a 'Giaveno gialla'. - sottolineano il sindaco, Carlo Giacone, e l'assessore comunale alla Cultura, Edoardo Favaron - Siamo felici di fare conoscere Giaveno con un evento culturale di altissimo livello. Il genere letterario giallo è sempre ai primi posti nelle classifiche, con alto gradimento da parte dei lettori, che vedono nelle storie non soltanto un passatempo, ma anche un modo per indagare questioni spinose, attuali, o brutture dell'animo umano"



