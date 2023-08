Da luglio 2mila viaggi per rifornire d'acqua paesi alessandrini

Crisi idrica nell'Alessandrino al centro della riunione ad Acqui Terme con Egato6 (Ente di Governo di supervisione, coordinamento e ottimizzazione del Servizio Integrato), Regione, Provincia, sindaci, Amag Reti Idriche (competente per Alessandria e Acqui) e gli omologhi delle altre zone del territorio.

"La situazione è piuttosto seria, soprattutto nell'Acquese, in Valle Erro - sottolinea Adriano Simoni, direttore Egato6 - Gestori e Protezione Civile hanno assicurato il massimo sforzo".

Dalla Provincia messo a disposizione un mezzo utilizzato in inverno, riconvertito per il carico di una cisterna per servire i comuni più colpiti (Malvicino, Castelletto, Montechiaro, Pareto e Cremolino, quest'ultimo al confine con l'Ovadese) che si stanno stanno organizzando installando contenitori per la raccolta. La crisi idrica si sta allargando anche alla parte di Astigiano di competenza dell'ente. Poiché la fonte di approvvigionamento è una sola, si sta pensando anche a chiusure temporanee per alternare le forniture tra le parti alta e bassa della valle, evitando di lasciare i vari centri senz'acqua per troppo tempo.

Intanto, sempre Simoni fa notare il problema dei costi.

"Devono ancora arrivare i ristori per il 2022, quando si è speso più di 1 milione di euro. A luglio di quest'anno, quando ancora non era emergenza, compiuti 800 viaggi. A oggi sono stimati in 2mila. Abbiamo avuto garanzie dalla Regione per incontri con i Comuni".



