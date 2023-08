Smartphone sotto la maglia, denunciato all'esame per la patente

Trucca l'esame per la patente di guida e viene colto in flagranza dai finanzieri di Asti e denunciato. E' un uomo, originario del Pakistan, che, durante l'esame scritto per il conseguimento della patente aveva portato, nascosto sotto la maglietta, uno smartphone, attraverso cui, tramite un foro praticato negli abiti, ascoltare le risposte ai quesiti del test.

All'arrivo dei finanzieri del Gruppo di Asti, dopo un primo tentativo di giustificare il possesso dell'auricolare con un deficit uditivo, l'uomo ha consegnato tutti gli strumenti, poi sequestrati. E' indagato dalla Procura della Repubblica di Asti per truffa.



