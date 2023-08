Rifiuti di cantiere abbandonati, sanzionata azienda

E' stata individuata dai Carabinieri Forestali di Stazzano (Alessandria), dopo la segnalazione in maggio del ritrovamento di 49 grossi sacchi in una proprietà privata, la ditta responsabile dell'abbandono di materiali plastici e legnosi, lana di roccia e isolanti. Le indagini hanno appurato che il proveniva da un cantiere a Novi Ligure con fine lavori nel 2022.

Al responsabile dell'impresa è stato contestato l'abbandono di rifiuti speciali non pericolosi sul suolo, reato previsto dal Testo Unico Ambientale, per il quale è stato applicato il regime delle prescrizioni. Imposti il completo e corretto smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi.



