PeM Festival compie 18 anni, parole e musica in Monferrato

Il 'PeM! Festival - Parole e Musica in Monferrato' presenta dal 29 agosto la 18esima edizione della rassegna piemontese di incontri, racconti, canzoni. E 18 saranno anche gli eventi fino all'8 ottobre in 10 comuni, a partire dal capofila San Salvatore, con la direzione artistica del giornalista Enrico Deregibus. Un cartellone variegato, a ingresso gratuito. Ci saranno personaggi come Gene Gnocchi, Paola Turci, Manuel Agnelli; un evento dedicato al Lucio Battisti meno noto, quello dei dischi con Pasquale Panella; un nome di culto come i Madreblu; artisti delle nuove generazioni con Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia), Ditonellapiaga, Emma Nolde. Due concorsi per giovani cantanti e scrittori.

Nel 'PeM Music Contest' sono stati selezionati 4 finalisti che si confronteranno il 20 settembre al Country Sport Village di Mirabello. Per il 'PeM Writing' ancora aperto il bando (scadenza il 10 settembre, premiazione l'8 ottobre).

La tradizionale passeggiata letteraria quest'anno sarà un omaggio alla scrittrice monferrina Rosetta Loy, scomparsa nei mesi scorsi, ricordata anche in una serata dedicata a lei.

"I 18 anni del festival corrispondono all'edizione con più comuni aderenti, 10, a testimonianza dell'interesse del territorio per quello che stiamo facendo", sottolinea Deregibus.





