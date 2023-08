Pareto senza acqua, sindaco chiede cisterne

Prosegue l'emergenza acqua a Pareto (Alessandria). Il sindaco Walter Borreani riferisce, via social, che oltre al concentrico del paese sono a secco Miogliola e Monteacuto con l'eccezione delle utenze in basso. "Proseguiamo - afferma - con la distribuzione oggi in via Case Soprane a Miogliola (solo utenze esclusive Amag) e questa sera in centro".

Il sindaco invita chi ha stalle o allevamenti a procurarsi cisterne o dotare i pozzi di un sistema di pompaggio, "per sopperire eventuali mancanze permettendoci di depositare qualche migliaio di litri in emergenza".



