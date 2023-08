Nell'Acquese la Protezione Civile porta 10mila litri di acqua

Ancora un giorno di crisi idrica in provincia di Alessandria, particolarmente sentita nell'Acquese. "A metà pomeriggio - fa sapere Lorenzo Torielli, responsabile locale della Protezione Civile - il bilancio è di circa 10mila litri consegnati con le autobotti e 800 in sacche".

Riforniti i paesi di Ponti, Malvicino, Spigno Monferrato e Cremolino (anche in un maneggio con 22 cavalli), entro la serata previsti altri 4mila litri a Montechiaro e Monastero.

Leggermente normalizzata - come da aggiornamento sui social del sindaco Walter Borreani - la situazione a Pareto. "Abbiamo recuperato la fornitura sull'80-85% delle utenze. Resta comunque una siccità spaventosa, le punte delle piante sono secche. Il problema è ben lontano dall'essere risolto, collaboriamo nell'interesse di tutto il paese".

Intanto, firmata da Paolo Lantero, sindaco di Ovada, l'ordinanza per ridurre e contenere i consumi dell'acqua potabile erogata da acquedotti consortili, rurali e comunali. A Voltaggio (Alta Val Lemme), il primo cittadino Giuseppe Benasso ha replicato fino alle 23 di domenica 27 agosto il provvedimento emanato il 18.



