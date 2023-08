Marijuana coltivata in casa, famiglia denunciata

I carabinieri di Fiano hanno denunciato un intero nucleo famigliare composto da una donna di 68 anni, vedova, e da i suoi due figli conviventi, rispettivamente di 28 e 38 anni, per produzione e vendita di sostanze stupefacenti e detenzione di una pistola clandestina.

L'operazione ha permesso di scoprire a Cafasse, nel Torinese, un'attività di coltivazione artigianale di marijuana all'interno del sottotetto di un'abitazione, disabitata, confinante con la residenza della famiglia indagata.

La serra, che si estendeva su un'area di circa 70 metri quadrati, era in funzione dal mese di maggio e conteneva 158 piante, ciascuna con un'altezza compresa tra 90 e 130 centimetri.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato 110 grammi di marijuana essiccata, alcuni grammi suddivisi in dosi, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacentee poi vasi, termometri, ventilatori, fertilizzanti, lampade, punti luce e una piastra riscaldante. Scoperto anche un impianto elettrico allacciato abusivamente alla centrale Enel.

Nel corso delle perquisizioni è stata recuperata una pistola Browning calibro 7,65 con matricola abrasa che sarà inviata al Ris di Parma per ulteriori accertamenti.



