Sindaca Verbania, in due mesi lago Maggiore sceso di due metri

Se il livello del lago Maggiore dovesse scendere "di altri 11 centimetri la portata dei traghetti diminuirà a 20 quintali, se di altri 25 cm si dovranno fermare alcuni tipi di traghetti. Si sono persi ben due metri di livello del lago negli ultimi due mesi". Lo fa notare la sindaca di Verbania, Silvia Marchionini, esprimendo preoccupazione per le "possibili conseguenze drammatiche per il commercio, il turismo, l'economia locale e gli spostamenti dei cittadini" della discesa del lago. "Basti pensare che negli ultimi due mesi la Navigazione Lago Maggiore segnala un dimezzamento degli utenti".

"È evidente che la sperimentazione del Consorzio Ticino, lunga ormai un decennio, ha fallito - prosegue Marchionini -.

Forse è ora di modernizzarci, predisponendo modelli matematici che prevedano come ripartire l'acqua del lago coinvolgendo anche la parte Svizzera. Non c'è un luogo reale di confronto con l'Autorità di Bacino e la Regione non muove un dito. Chiediamo che i livelli istituzionali, a partire da quelli regionali, ad oggi in silenzio, se ne occupino davvero, e non solo a parole, a partire dall'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati e dal consigliere regionale nel nostro territorio Alberto Preioni".

Alle 18 di oggi il lago Maggiore, all'altezza della diga della Miorina a Sesto Calende (Varese), faceva segnare un livello di 33 centimetri sotto lo zero idrometrico.



