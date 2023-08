Protezione Civile porta 200 sacche di acqua in Valle Erro

Prosegue il rifornimento di acqua in alcuni comuni della Valle Erro, nell'Acquese (Alessandria), interessata da una grave crisi idrica. Volontari della Protezione Civile sono impegnati nel ritiro dalla sede di 'Gestione Acqua' di Tortona di 200 sacche da due litri ciascuna, distribuite poi a Castelletto e Montechiaro. Interessate dall'emergenza anche le vicine Pareto e Malvicino, il centro più piccolo della provincia. Qui, fa sapere il sindaco Francesco Nicolotti, sono a secco 32 famiglie tra residenti e seconde case. "Anche noi aspettavamo la Protezione civile - spiega il primo cittadino - ma c'è chi sta peggio e, quindi, la consegna dovrebbe slittare a domani. Stiamo gestendo il carico dell'autocisterna di ieri sistemato in 4 serbatoi messi a disposizione da 3 privati. Attendo di sapere quando arriveranno i rifornimenti per la vasca dell'acquedotto per poi razionarli".

La Protezione garantisce, inoltre, il rifornimento della cisterna da 1.500 litri installata per la colonia felina di Acqui gestita dall'Ente protezione animali Enpa. Nella città della Bollente il termometro è arrivato oggi a 39 gradi.



