Ondata di caldo, verso anticipo anche vendemmia grandi rossi

Si prevede un anticipo di vendemmia anche per i grandi vini rossi del Piemonte. E' quanto afferma Coldiretti Asti, in seguito alla forte ondata di caldo che sta interessando anche la provincia "L'esito della vendemmia 2023 - osserva Secondo Rabbione, vice direttore Coldiretti Asti e direttore del Centro Studi Vini del Piemonte di San Damiano d'Asti - molto dipenderà anche dall'andamento delle temperature e delle precipitazioni. I viticoltori, poi, dovranno cogliere il momento giusto per la raccolta delle uve, in un percorso iniziato ad agosto con le uve da spumanti e che, molto probabilmente, proseguirà con un anticipo di vendemmia a settembre per le grandi uve rosse autoctone e non solo".

Proprio in questi giorni si sta procedendo con le analisi delle uve per monitorarne la curva di maturazione e l'andamento.

Negli areali non colpiti dalle violente grandinate le uve sono sane. "Confidiamo che gli eventi meteo si mantengano nella media stagionale - aggiunge Rabbione - e che le escursioni termiche accompagnino queste ultime settimane".



