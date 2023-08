Calcio: Cairo, 'Big Torino restano, non ho mai voluto vendere'

"Aver tenuto tutti i giocatori che avevamo non è poco: credo rimangano tutti, non ho mai voluto venderli": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sulla permanenza dei gioielli granata.

"Contro il Cagliari è stata dura per tutti, faceva davvero tanto caldo - l'analisi dopo lo 0-0 all'esordio in campionato - e adesso a San Siro contro il Milan mi aspetto un Toro pimpante: abbiamo ancora tempo per preparare bene questa partita". Il patron si è intrattenuto a lungo nel post-gara con Rodriguez: "Mi ha fatto piacere, lui è un vero leader e un punto di riferimento - i complimenti per lo svizzero - e abbiamo ripercorso insieme la sua carriera. Il suo rinnovo? Vediamo, intanto ci siamo degli obiettivi ma non li diciamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA