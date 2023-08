A Cocconato il 24 settembre torna il Palio degli Asini

A Cocconato d'Asti, dopo alcuni anni di assenza, torna la tradizionale manifestazione del Palio degli Asini, alla sua 54esima edizione.

Se il settembre cocconatese inizierà venerdì primo settembre con l'evento enogastronomico "Cocco...Wine", il Palio si svolgerà invece domenica 24. La manifestazione, basata sui reali avvenimenti storici del borgo tra il 1200 e il 1400, con personaggi in costume d'epoca, sarà composta da una sfilata storica al mattino mentre, dalle 16.30, prenderà il via la corsa degli asini.

"Il Palio degli Asini di Cocconato - commenta il sindaco, Umberto Fasoglio - rappresenta uno dei nostri fiori all'occhiello. La comunità si riunisce con orgoglio per dare vita a queste manifestazioni". Grande attesa, invece, per il Palio di Asti, che si svolgerà ad Asti domenica 3 settembre e la cui conferenza stampa di presentazione si terrà venerdì 25 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA