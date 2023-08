Verbania, auto parcheggiata scivola nel lago Maggiore

Un'auto parcheggiata sul lungolago di Verbania è caduta questa mattina nelle acque del lago Maggiore. Il veicolo, a bordo del quale non vi era nessuno, per ragioni da accertare è scivolato in acqua dalla sede stradale di via Paolo Troubetzkoy, in località Suna, attraversando la rampa di varo e alaggio delle imbarcazioni.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente, ma la vettura ha perso idrocarburi in acqua: si è formata una macchia di circa 15 metri quadrati che è stata circoscritta.

Per estrarre l'autovettura dal lago è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco con una autogru. Sul posto anche la questura di Verbania e il personale di Arpa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA