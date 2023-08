Torrente a secco, nell'Alessandrino scoppia l'emergenza idrica

Emergenza acqua in provincia di Alessandria, nel territorio attorno ad Acqui Terme. La situazione più critica è a Malvicino, Pareto e Castelletto d'Erro, dove per alcune zone potrebbero non essere sufficienti - precisa una nota della società Amat Reti Idriche - neppure le autobotti che stanno facendo la spola.

Nonostante l'apertura di tre chiuse a monte. nel torrente Erro l'acqua scarseggia, come ha evidenziato l'ultimo monitoraggio effettuato questa mattina. L'azienda "sta lavorando costantemente con Protezione Civile, enti e organizzazioni. Sono previsti alcuni incontri per trovare soluzioni nel più breve tempo possibile".

Amag, inoltre, ha inviato una lettera alle amministrazioni interessate in cui è espressamente richiesto di sensibilizzare la popolazione a "utilizzare l'acqua solo per lo stretto indispensabile, intensificando i controlli affinché siano rispettate le ordinanze".



