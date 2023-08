Torino-Cagliari 0-0

Termina in parità e senza reti (0-0) Torino-Cagliari il primo posticipo della prima giornata del campionato di serie A. Il Torino si rende subito pericoloso con Sanabria, fermato dalla parata di Radunovic. La reazione del Cagliari arriva subito con Nandez che sfiora il gol con un tiro a giro con Milinkovic-Savic che respinge sopra la traversa.

Nella ripresa i ritmi calano anche per il gran caldo: ci provano Vojvoda e Pavoletti come Radonjic nel recupero, ma il risultato non cambia.



