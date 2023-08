Super caldo fino a giovedì, attesa aria più fresca nel weekend

Fino a 10 gradi in più della media del periodo in montagna, caldo asfissiante in pianura e collina.

Sarà così per buona parte della settimana, almeno fino a tutto giovedì. L'anticiclone subtropicale dovrebbe cominciare a perdere la sua forza - prevede la Società Meteorologica Italiana - venerdì. Ma solo sabato è atteso un cambiamento più deciso, grazie al "fronte di aria fresca atlantica, associato a una saccatura depressionaria" che "valicherà l'arco alpino portando tempo più variabile e instabile, con passaggio di rovesci e temporali anche intensi".

Per 3-4 giorni ancora, quindi, il Piemonte farà i conti con l'ondata di calore più intensa dell'estate 2023. Oggi raggiunti i 39 gradi alla stazione meteo Arpa di Nizza Monferrato, superati i 38 ad Acqui Terme. Ad Asti massima a 37.5, a Govone (Cuneo) 37.6, nel centro di Torino 36.4, a Domodossola (Vco) 36.1.

L'apice del caldo, inizialmente previsto tra ieri e oggi, è slittato avanti di qualche giorno e il bollettino delle ondate di calore emesso oggi da Arpa indica in mercoledì il giorno più rovente per Torino e la sua area metropolitana: massima a 38 gradi, ma ne saranno percepiti 42, con un'alta concentrazione di ozono nei bassi stradi e un quadro di "emergenza" - perlatrogià segnalato da oggi - per "le condizioni meteorologiche estreme e/o gli eventi sanitari in eccesso" legati al lungo periodo di gran caldo.

Non molto diverso il quadro, per quel giorno, nelle altre province: fino a 37 gradi effettivi e 39 percepiti nell'Alessandrino e nel Novarese, 37 e 40 nel Vercellese, 36 e 39 nell'Astigiano. Qualche grado in meno solo nel Cuneese, dove sono previsti 34 gradi effettivi e 35 percepiti. Nel Biellese 35 e 38, nel Vco 35-37.



