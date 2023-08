Razzia nel cimitero comunale di Rivalta Torinese. La notte scorsa degli sconosciuti hanno portato via oltre mille vasi portafiori, in rame e in ottone, e diverse statue votive. I carabinieri della stazione di Orbassano hanno avviato un'indagine.

Il Comune ha chiuso il cimitero fino al ripristino dello stato dei luoghi.



