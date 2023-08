Polstrada ferma trasporto eccezionale non autorizzato

Sanzione amministrativa di circa 1.000 euro e ritiro della patente da 10 a 15 giorni per il conducente di un trasporto eccezionale che circolava sulla strada provinciale 30 nelle vicinanze di Cassine (Alessandria) senza le autorizzazioni prescritte da Provincia e Anas.

Il mezzo, in transito con la scorta tecnica nelle ore notturne per incidere meno sul traffico e probabilmente sfuggire ai controlli, ha però attirato l'attenzione della pattuglia della Polizia Stradale di Acqui Terme. Era lungo 20 metri, largo 3 e pesante 72 tonnellate, destinazione Nuova Zelanda con imbarco in Liguria.

Gli agenti ne hanno subito inibito la circolazione, sottoponendolo poi a fermo amministrativo e sospensione delle carte di circolazione da 1 a 3 mesi. Oltre all'autista, sanzionati proprietario del mezzo, committente del trasporto e personale di scorta.



