Montiglio Monferrato, volti ed epoche nei ritratti di 'Visagi'

Una carrellata di maxi-ritratti per raccontare i volti, la gente e il trascorrere del tempo a Montiglio Monferrato (Asti). Ventinove opere, realizzate dal fotografo Claudio Cravero e dall'artista Claudio Gloria, ideatori del progetto 'Visagi' (che in italiano si traduce in viso, faccia, aspetto). L'esposizione en plein air verrà inaugurata giovedì 24 agosto, presso il Circolo sportivo, nella piazzetta nella frazione di Rinco.

'Visagi' "è uno spaccato fotografico che racconta la storia di una comunità che cerca la sua identità tra un passato agricolo e nuove visioni - spiega Cravero - una storia che incontra vecchi e nuovi cittadini sul filo, sempre delicato, dell'integrazione".

Rinco è il primo passaggio di un progetto quinquennale che vuole coinvolgere gli abitanti di Montiglio Monferrato e delle sue 19 frazioni fino al 2026. "E' un work in progress - sottolinea Gloria - prima un confronto con la popolazione residente e non, poi l'allestimento dello studio fotografico en plein air al quale hanno partecipato 90 persone e adesso l'esposizione per le strade e le piazzette del paese".

Il 24 agosto, oltre al vernissage dell'esposizione, presenti Cravero, Gloria e il sindaco di Montiglio, Dimitri Tasso, sarà presentato il catalogo 2022, Champignon Edizioni, di oltre 50 ritratti, e sarà possibile visitare in anteprima la mostra '9 km' che verrà inaugurata sabato 26 agosto.



