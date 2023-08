Frassineto Po festeggia 50/a edizione della Fiera di San Satiro

Nel 50esimo anniversario della Fiera di San Satiro, Cia Alessandria e Pro Loco di Frassineto Po organizzano un incontro con show cooking dedicato al peperone, simbolo della storica sagra del paese.

Appuntamento il 27 agosto nel Giardino del Pozzo Antico per un momento celebrativo e di festa. Una tappa storica di un'associazione con circa 100 volontari dai 10 agli 85 anni.

"La Pro Loco di Frassineto Po è un esempio molto virtuso per fare del bene al territorio", sottolinea Gabriele Carenini, presidente regionale Cia.

Presenti, tra gli altri, Vittoria Poggio, assessore regionale al Turismo; Luca Ferrua e Maddalena Fossati, direttori di Gusto.it e Cucina Italiana.

Nel pomeriggio verrà ripetuto il tradizionale rito del rovesciamento della polenta cotta nel paiolo di rame sulla lastra di metallo per poi servirla con la peperonata.



