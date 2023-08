Lega, sede di Alba deturpata da un atto vandalico

La sede di Alba (Cuneo) della Lega, inaugurata pochi mesi dal leader Matteo Salvini e dal segretario piemontese Riccardo Molinari, è stata deturpata dai vandali, ieri. Ne dà notizia il senatore Giorgio Maria Bergesio, segretario provinciale del partito. Sulle vetrine e dei muri sono state tracciate scritte nello stesso giorno della manifestazione dei braccianti che protestavano contro la chiusura temporanea di un centro di accoglienza.

"Un gesto contro la democrazia che condanniamo con forza - commenta Bergesio - Non siamo né 'razzisti' tantomeno "as..." (assassini), come è stato scritto, anzi siamo per una gestione programmata e regolare dei flussi. Simili azioni non ci faranno intimorire né arretrare nella nostra attività di difesa dei valori civili e della sicurezza in quanto testimoniano la bontà della nostra azione politica. Abbiamo denunciato quanto accaduto questa mattina alle autorità preposte perché possano individuare i responsabili". Sulla vicenda interviene anche Federico Gregorio, segretario cittadino della Lega: "Sulla città di Alba stiamo portando avanti un'azione sinergica di buon governo con i nostri amministratori comunali e un simile atto non fa che rafforzare i nostri convincimenti e la nostra azione, fiduciosi che le forze dell'ordine individueranno i responsabili di tali gesti".





