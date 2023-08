Incidente tra bus Juve e auto Polizia, in stadio con pulmini

Un incidente leggero si è verificato tra l'autobus con a bordo la squadra della Juventus e un'auto della Polizia della staffetta di scorta allo stesso team. Lo scontro è avvenuto mentre la squadra stava raggiungendo lo stadio di Udine per disputare la partita contro l'Udinese, lungo la tangenziale che conduce nel capoluogo friulano.

Come ha segnalato la Questura di Udine l'incidente non ha causato feriti ma l'autobus è rimasto danneggiato a tal punto da non poter essere utilizzato. Per questa ragione in sostituzione sono giunti sul posto alcuni pulmini sui quali sono stati trasferiti i giocatori e lo staff. Tutti sono giunti in tempo allo stadio per disputare la partita, ad eccezione di attrezzature tecniche che hanno avuto un lieve ritardo.



