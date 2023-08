Fiamme, la scorsa notte, nell'ex campo nomadi in corso Sacco e Vanzetti a Collegno. Sono andate a fuoco le baracche, che non era più abitate e nessuna persona è rimasta coinvolta. Al lavoro 4 squadre dei vigili del fuoco, i volontari di Venaria e Rivalta. Utilizzata un'autoscala e due autobotti. Le operazioni sono ancora in corso questa mattina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA