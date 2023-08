Festival itinerante di tango argentino conquista Alessandria

Sotto i portici dell'ex Banca d'Italia nella galleria di via Dante ad Alessandria ha fatto tappa, sabato sera, il XII Festival Internazionale Itinerante del Tango Argentino che coinvolge Piemonte e Liguria e sconfina anche in territorio tedesco, toccando Monaco, Ulm e Lindau.

"Un grande successo di pubblico nella alessandrina - sottolinea Pasquale Bloise dell'Accademia di ballo Pakytango, organizzatore dell'evento - Tanti i passanti che si sono fermati incuriositi e ammirati". Uniti ballo, teatro, musica ed enogastronomia, con il contributo del Comune di Alessandria.

Prossimo appuntamento ad Alessandria il 9 settembre, sempre in via Dante.



