Caldo: Nizza e Acqui le più calde, ma ovunque oltre i 35 gradi

E' stata, come previsto, una domenica di forte caldo afoso, con un alto tasso di umidità e temperature massime effettive quasi ovunque oltre i 35 gradi, nelle zone di pianura e collina, e percepite di 40 gradi.

Oggi sono state Nizza Monferrato (Asti) e Acqui Terme (Alessandria) le località con il picco di caldo, 37,5 gradi; ad Asti 36,6, ad Alessandria 35.7, nel centro di Torino 35.6, a Domodossola (Vco) 34.6, Molto caldo anche in montagna: a Oulx la stazione meteo di Arpa ha registrato 29.9 gradi, ai 1.975 di Rochemolles, sopra Bardonecchia, 26.9. Sul Monte Rosa, ai 4.554 della Capanna Margherita, la massima è arrivata a 6.1 gradi.

Continuerà a fare caldo anche all'inizio della prossima settimana: martedì di notte a Torino e nell'area metropolitana la minima percepita sarà di 27 gradi, tipica delle 'notti tropicali'; è previsto, in base al gran caldo persistente, un "alto eccesso di eventi sanitari", con un livello di "emergenza". Lo stress da calore è previsto al livello di 9.9 (il massimo è 10).

Martedì e mercoledì - sono le previsioni di Arpa - "una lieve flessione dei valori di zero termico e temperatura in alta quota potrà riportare condizioni favorevoli allo sviluppo di rovesci sui rilievi nelle ore più calde della giornata".



