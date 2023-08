Allegri, non pensiamo solo a bearci ma anche agli errori

"Per noi era molto importante partire bene dopo quello che è successo lo scorso anno. È stata una liberazione non avere questo pensiero fisso delle penalizzazioni in testa. Non bisogna però bearsi su quello che abbiamo fatto bene, ma pensare al secondo tempo e agli errori commessi". Lo ha detto in conferenza stampa Massimiliano Allegri commentando la larga vittoria di Udine.

"Il fatto di non giocare ogni tre giorni ci mancherà molto - ha aggiunto - Quanto ai miei 56 anni e agli stimoli che ho ancora, voglio solo dire che mi diverto quando si vince: negli altri casi molto meno". "Essere all'ottavo anno alla Juve è un grande motivo di orgoglio - ha concluso - ed essere dietro, per numero di panchine, a una leggenda come Trapattoni mi rende orgoglioso. A proposito di vecchi allenatori, mi hanno insegnato tantissimo. Come l'indimenticabile è stato Carletto Mazzone: ti davano serenità sul piano umano, aspetto fondamentale".



